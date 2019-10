Domande e Risposte, PES 2020, Pokemon e Cyberpunk oggi su Twitch!

La giornata di oggi (venerdì 11 ottobre) si prospetta particolarmente ricca per quanto riguarda le live su Twitch, con quattro appuntamenti per tutti i gusti che vi terranno compagnia dal primo pomeriggio alla tarda serata.

Alle 14:00 spazio a eFootball PES 2020 in compagnia di Giuseppe Arace e Gabriele Carollo mentre alle 15:00 appuntamento con il Q&A Deluxe: due ore di domande e risposte in diretta con la redazione pronta a rispondere ai vostri quesiti! Potete iniziare la lasciare le domande nello spazio commenti qui sotto.

Alle 17:00 arriva Cydonia di Pokemon Millenium che terrà a battesimo il primo di una serie di appuntamenti dedicati a Pokemon Spada e Scudo, che ci porteranno verso l'uscita del gioco prevista per il 15 novembre. Infine, alle 21:00 BeFrankie debutta sul canale Twitch di Everyeye.it con lo spazio Cyberpunk e Videogiochi, il primo episodio è dedicato a Blade Runner. Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire tutti gli appuntamenti, vi aspettiamo in diretta!