Domande & Risposte, Red Dead Online e tanto altro nelle live di oggi

Se non avete ancora preso impegni per il pomeriggio, beh... non fatelo. Sul canale Twitch di Everyeye.it infatti, vi aspetta una giornata ricca di appuntamenti che non vorrete assolutamente perdervi, anche perché i protagonisti sarete soprattutto voi.

Si parte alle 16 con una ricca sessione di Domande & Risposte, il nostro Q&A, dove la redazione si prodigherà per soddisfare tutti i vostri dubbi e curiosità sul mondo dei videogiochi. Iniziate a scrivere le vostre domande nei commenti di questa news, e le più interessanti saranno lette durante la diretta.

Alle 17 poi ci dedicheremo alle nostre tipiche scorribande nel Far West, con Red Dead Online. In attesa dell'uscita della versione PC di Red Dead Redemption 2, andiamo a riscoprire la vecchia America e a riportare l'ordine nelle lande sconfinate del capolavoro Rockstar.

Alle 19 scatta il calcio d'inizio su FIFA 20 insieme al Green. Stasera si gioca la Champions League e c'è tanta voglia di pallone, anche virtuale: l'antipasto calcistico dunque ve lo offriamo noi, dando magari anche uno sguardo all'evento di Halloween di FIFA 20.

Si chiude poi alle 21 con Destiny 2: Ombre dal Profondo, l'ultima, importante, espansione del gioco, che continueremo a spolpare insieme a Giorno Gaming.

Ricapitolando:

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Red Dead Online

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat. Giorno Gaming

Per seguire tutte le nostre dirette, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye. Le nostre live le trovate anche in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand.