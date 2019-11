Domande & Risposte, Red Dead Redemption 2 su PC e tanto altro nelle live di oggi

Sembrava un uggioso martedì qualunque di inizio novembre, e invece si sta per rivelare una giornata ricca di appuntamenti, tutti da seguire sul nostro canale Twitch. Anche perché i protagonisti sarete proprio voi, con una sessione di Domande & Risposte che inzierà alle 16 di oggi pomeriggio.

Avete domande e curiosità varie relative al mondo dei videogiochi? Iniziate a scriverle nei commenti sotto questa news, e le più interessanti saranno lette durante la trasmissione.

Dopo il Q&A è ora di effettuare un po' di scorribande nel Far West, nella Vecchia America dipinta da Rockstar Games in Red Dead Redemption 2, arrivato anche su PC. Vediamo insieme come gira il gioco anche su computer, a partire dalle 17.

Stasera ritorna anche la Champions League, e dunque per prepararci al meglio con l'appuntamento ci alleniamo dando due calci al pallone virtuale, giocando a FIFA 20 insieme al Green a partire dalle 19. Nell'attesa, potete dare un'occhiata ai migliori gol della settimana in FIFA 20.

La giornata si chiude poi alle 21, quando insieme a Giorno Gaming daremo sfogo allo stress della giornata sparando a qualsiasi cosa si muova (beh... o quasi) in Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Ricapitolando dunque:

Martedì 5 novembre

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Ore 17:00 - Red Dead Redemption 2 PC

Ore 19:00 - FIFA 20 Feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: Ombre dal Profondo feat Giorno Gaming

Potete seguire tutte le nostre live iscrivendovi al canale Twitch di Everyeye.it, o anche in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non mancate!