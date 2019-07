Domande e Risposte e Samurai Shodown tra le live di oggi su Twitch

Prendete la vostra agenda e cancellate tutti i vostri impegni per la giornata di oggi. Fatto? Benissimo. Perché sul canale Twitch di Everyeye vi aspettano tantissimi appuntamenti da non perdere a partire dalle 16 di oggi, fino alla serata inoltrata.

Si parte infatti con una ricca sfornata di Q&A, domande e risposte: avete curiosità e interrogativi vari sul mondo dei videogame? Iniziate a scriverle nei commenti di questa news e le più interessanti saranno lette durante la live dalla redazione di Everyeye.it.

Ma non di sole domande e risposte vive l'uomo, ed ecco infatti che subito dopo, alle 17, è prevista una bella sessione di Samurai Shodown, il ritorno della storica serie SNK. Per saperne di più ed arrivare preparati alla diretta, date un'occhiata alla nostra recensione di Samurai Shodown.

Alle 19 poi, gli amanti dei Battle Royale potranno divertirsi insieme al Green, che giocherà con noi Apex Legends. È un gran giorno oggi per il titolo di Respawn, visto che nel pomeriggio sera avrà il via la Stagione 2 di Apex Legends, un appuntamento dunque da non perdere.

Si chiude poi alle 21, quando con Giorno Gaming giocheremo insieme a Destiny 2. Insomma, davvero tante tante dirette interessanti, che troverete tutte sul canale Twitch di Everyeye, ma anche in differita su YouTube, sul canale Everyeye On Demand. Non avete davvero scuse per mancare!