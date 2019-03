Domande e Risposte, Sekiro, Apex Legends e The Division 2 oggi in diretta su Twitch

Tutto quello che avete sempre voluto sapere su Everyeye e non avete mai osato chiedere... no beh, quasi. Ma come ogni settimana, anche oggi avrete a disposizione la nostra redazione per una sessione di domande e risposte che potrete seguire in diretta su Twitch dalle ore 16.

Preparatevi però, perché l'agenda di oggi è bella fitta e non di solo domande e risposte vive il gamer: e dunque dopo il Q&A si parte subito con una gustosissima diretta su Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo e difficilissimo titolo di FromSoftware (a proposito, l'avete letta la recensione di Sekiro: Shadows Die Twice del nostro Francesco Fossetti?). Appuntamento alle ore 17.

Alle 19 poi spazio ad Apex Legends, per un nuovo appuntamento in diretta con Il Green sul popolarissimo Battle Royale di Respawn.

Si chiude infine alle 21, con una live dedicata a The Division 2 insieme a Giorno Gaming: imbracciate i fucili e seguiteci in diretta su Twitch!

Dunque, ricapitolando:

Q&A con la redazione (ore 16)

Domande e risposte sul mondo dei videogiochi in generale: scrivete nei commenti le vostre domande!

Sekiro: Shadows Die Twice (ore 17)

Gameplay e tante, tante morti sul nuovo titolo FromSoftware.

Apex Legends (ore 19)

Il Green gioca al popolarissimo Battle Royale

The Division 2 (ore 21)

Giorno Gaming ci porta nel nuovo sparatutto di Ubisoft.

Tutto chiaro? Bene. Ora non dovete fare altro che iscrivervi al nostro canale ufficiale di Twitch (o se siete dei pigroni anche su Everyeye On Demand, il nostro canale YouTube dedicato alle repliche) e... beh, preparare i popcorn. Vi aspettiamo!