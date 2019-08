Domande e Risposte, SoulCalibur 6, FIFA 20 e Remnant in diretta oggi su Twitch

Terminata la Gamescom di Colonia si torna alla normalità e anche le trasmissioni di Everyeye su Twitch riprendono con la consueta regolarità. Oltre al Q&A, oggi abbiamo in programma altre tre tre succose dirette, di seguito tutti i dettagli.

Alle 16:00 saremo live per il consueto appuntamento con Q&A Domande e Risposte, potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la diretta di oggi pomeriggio.

Alle 17:00 torna SchiacciSempre con SoulCalibur VI mentre alle 19:00 Il Green ci parlerà delle novità di FIFA 20, in attesa di saperne di più sulla demo del gioco. Alle 21:00 spazio a Giorno Gaming che si cimenterà con Remnant from the Ashes, il nuovo gioco di Gunfire Games, studio responsabile di Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition e Darksiders III.

Vi aspettiamo canale Twitch Everyeye dalle 16:00 per un pomeriggio all'insegna dell'intrattenimento targato Everyeye, non mancate!