Domande e Risposte, Star Wars Jedi Fallen Order e Destiny 2 oggi su Twitch

Come ogni martedì torna l'appuntamento con il Q&A di Everyeye.it: a partire dalle 16:00 la redazione sarà in diretta su Twitch per rispondere a tutti i vostri quesiti, aspettiamo le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!

Gli argomenti di cui parlare certamente non mancano, da PlayStation 5 e Xbox Scarlett ai grandi giochi della stagione autunnale come Star Wars Jedi Fallen Order, Pokemon Spada e Scudo e Death Stranding, fino alle novità in arrivo nel 2020.

Alle 17:00 spazio invece a Star Wars Jedi Fallen Order con due ore di gameplay del nuovo gioco di Guerre Stellari, alle 21:00 torna Giorno Gaming con una nuova sessione dedicata a Destiny 2 Ombre dal Profondo, ultima espansione dello sparatutto Bungie.

Potete seguire tutte le nostre dirette sul canale Twitch Everyeye.it (vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio dell trasmissione) o in differita sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non avete scuse per mancare!