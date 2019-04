Domande e Risposte, Super Smash Bros e Apex Legends in diretta oggi su Twitch

In questo fresco martedì di metà aprile vi proponiamo una giornata ricchissima di appuntamenti live sul nostro canale Twitch, che culmineranno nella diretta in compagnia di Sabaku, interamente dedicata a Sekiro Shadows Die Twice.

A partire dalle 16:00, come di consueto, saremo in onda con una nuova sessione di Domande e Risposte, potete lasciare i vostri quesiti qui sotto, i più interessanti troveranno spazio durante la diretta di oggi pomeriggio. Alle 17:30 torna SchiacciSempre con Super Smash Bros Ultimate mentre alle 19:00 spazio a Il Green con Apex Legends. Alle 21:30, infine, Sabaku e Francesco Fossetti parleranno di Sekiro Shadows Die Twice, il nuovo gioco degli autori di Dark Souls e Bloodborne.

Tutte le trasmissioni andranno in onda esclusivamente sul canale Twitch di Everyeye, vi ricordiamo inoltre che tutte le repliche delle nostre live le potete trovare anche sul canale YouTube Everyeye on Demand. Insomma, non avete proprio scuse!