Domande e Risposte, Tekken 7 e Apex Legends in diretta oggi su Twitch

Continua l'iniziativa EveryDay di Everyeye.it con una serie di diretta in programma tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 ma questo non è ovviamente l'unico appuntamento previsto per la giornata di oggi, martedì 10 marzo.

Alle 16:00 torna lo spazio dedicato a Domande e Risposte, potete iniziare a porre i vostri quesiti nello spazio qui sotto, i più interessanti troveranno risposta durante la trasmissione. Alle 17:00 spazio a SchiacciSempre con Tekken 7 mentre alle 19:00 sarà la volta de Il Green con Apex legends. Alle 21:00 infine puntata speciale di A Night With con ospite Wesa, quattro chiacchiere in libertà sui temi più caldi del momento.

Vi aspettiamo in diretta sul canale Twitch di Everyeye, se non potete seguire gli appuntamenti live vi ricordiamo che tutti gli show sono disiponibili in replica su Everyeye On Demand, i Q&A e Talk Show vengono inoltre pubblicati anche in formato audio su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.

A partire da questa settimana la programmazione delle dirette Twitch è stata ampliata e continuerà ad espandersi ulteriormente, in questo momento così delicato per il nostro paese abbiamo deciso di proporre nuovi appuntamenti in diretta per stare ancora più vicini e uniti in questi giorni in cui è necessario, ora più che mai, stare in casa.