Domande e Risposte, The Division 2, FIFA 19 e Smash Bros in diretta oggi su Twitch

Avete impegni oggi? Annullateli pure perchè il calendario delle dirette Everyeye Live per la giornata odierna si preannuncia davvero ricchissimo di appuntamenti....

Si parte alle 16 con la consueta sessione di di Q&A Domande & Risposte sul mondo videoludico. Potete cominciare già adesso a scrivere le vostre domande nei commenti, e le più interessanti saranno lette in diretta. Alle 17 sarà poi la volta di Super Smash Bros Ultimate insieme a SchiacciSempre. Alle 19:00 torna invece Il Green con FIFA 19 dopo la parentesi Apex Legends delle scorse settimane.

Si chiude alle 21 con The Division 2 insieme a Giorno Gaming, perché concludere la giornata con una sana sessione di sparatorie virtuali è cosa buona e giusta. Segnato tutto? Ora non vi resta che iscrivervi al nostro canale Twitch per seguirle tutte. Inoltre, tutte le nostre live, le trovate anche in replica sul canale YouTube Everyeye on Demand. Non avete scuse!