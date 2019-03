Domande e Risposte, The Division 2 e la presentazione di Google Yeti in diretta su Twitch

Martedì 19 marzo non è solo la Festa del Papà... è anche tempo di Q&A! Una nuova sessione di Domande e Risposte è prevista per oggi pomeriggio alle 16:00, in diretta su Twitch. Aspettiamo i vostri quesiti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!

Potete approfittare di questa occasione per porci tutti i vostri quesiti sugli argomenti hot del momento, da Borderlands 3 a PlayStation 5.... passando per Google Yeti! A questo proposito, dalle 17:30 commenteremo in diretta l'evento di presentazione che si terrà alla GDC di San Francisco, oggi pomeriggio scopriremo il futuro del gaming secondo Big G. Alle 21:00 infine spazio a Giorno Gaming con The Division 2!

