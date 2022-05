Domande e Risposte sui videogiochi il 6 maggio su Twitch, aspettiamo i vostri quesiti

Questa settimana si sta avviando al termine e per accompagnarvi al weekend la redazione di Everyeye.it torna con uno dei vostri appuntamenti preferiti, il Q&A Gaming, una sessione di domande e risposte interamente dedicata al mondo dei videogiochi.

Come sempre, nelle due ore di live, troveranno spazio i vari argomenti principali legati al mercato videoludico di questo periodo, accompagnati dalle risposte a tutti i vostri quesiti e curiosità in merito. Dallo showcase Xbox + Bethesda in programma a giugno ai rumor sull'acquisizione di Square Enix da parte di Sony, senza dimenticare le voci sul possibile evento estivo di PlayStation dedicato a God of War Ragnarok. A proposito, come di consueto, vi invitiamo a lasciarci le vostre domande in calce a questa notizia nell’apposito spazio dei commenti, chiedendovi di essere il più possibile concisi così da permetterci di leggere e rispondere al maggior numero possibile di quesiti.

Vi aspettiamo quindi sul canale Twitch di Everyeye.it venerdì 6 maggio alle ore 15.00.