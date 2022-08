Domande e risposte sui videogiochi oggi alle 15:00, aspettiamo le vostre domande

In questo venerdì do metà agosto, la redazione di Everyeye.it è pronta a rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi. Oggi alle 15:00 torna il Q&A Gaming, due ore di domande e risposte a tema videoludico... aspettiamo i vostri quesiti da leggere durante la trasmissione.

Sebbene il periodo sia relativamente tranquillo con poche uscite di rilievo, gli argomenti di discussione non mancano, la stagione sta per ripartire con l'arrivo di videogiochi come Soul Hackers 2, Saints Row e The Last of Us Parte 1, ottimi antipasti in attesa dei grandi blockbuster della stagione natalizia come Call of Duty Modern Warfare II, FIFA 23, Pokemon Scarlatto e Violetto e God of War Ragnarok. Inoltre la prossima settimana saremo alla Gamescom di Colonia e ci aspettiamo nuovi annunci e reveal grazie ad appuntamenti come la Opening Night Live di Geoff Keighley e al Future Games Show Gamescom Edition.

Vi invitiamo quindi a lasciare le vostre domande nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, chiedendovi di essere il più rapidi e concisi possibile da permetterci di leggere e rispondere al maggior numero di quesiti nell'arco delle due ore di direttamente. L’appuntamento con il Q&A Gaming è fissato per venerdì 19 agosto alle ore 15.00 sul canale Twitch di Everyeye.