Domande e risposte sui videogiochi oggi alle 15:00, lasciateci qui i vostri quesiti

In questo afoso venerdì di inizio agosto, la redazione è pronta a rispondere a tutte le vostre domande sul mondo dei videogiochi. Oggi pomeriggio alle 15:00 torna il Q&A Gaming, due ore di domande e risposte a tema videoludico... aspettiamo i vostri quesiti da leggere in diretta!

Sebbene il periodo sia relativamente tranquillo con poche uscite di rilievo, gli argomenti di cui discutere certamente non mancano, dalla Gamescom agli ultimi leak su Call of Duty Modern Warfare II, passando per i giochi in arrivo nei prossimi mesi come Hogwarts Legacy, FIFA 23, The Last of Us Parte 1, Pokemon Scarlatto e Violetto, Gotham Knights, Saints Row, Splatoon 3, Bayonetta 3, Overwatch 2, Marvel's Midnight Suns e God of War Ragnarok, solamente per citarne alcuni.

Come sempre vi ricordiamo che potete lasciare le vostre domande nello spazio dei commenti, in calce a questa notizia. vi chiediamo di essere rapidi e concisi così da permetterci di leggere e rispondere al maggior numero di quesiti nell'arco delle due ore di trasmissione. L’appuntamento quindi è fissato per venerdì 5 agosto alle ore 15.00 sul canale Twitch di Everyeye, vi aspettiamo!