Domani sarà mostrato il gameplay di uno dei giochi più attesi del 2024, per un rumor

Nel mentre si intensificano gli indizi riguardanti giochi come Hollow Knight Silksong e Star Wars Outlaws, ecco che Alvaro Castellano, giornalista per il portale videoludico spagnolo 3DJuegos, accende le speranze di ricevere novità più concrete già nella giornata di domani.

Sebbene nel suo messaggio pubblicato su X|Twitter non vengano fatti nomi espliciti, Castellano ha dichiarato che nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, verrà mostrato un nuovo video gameplay di uno dei giochi più attesi del 2024.

"Domani potrete vedere il nuovo gameplay di uno dei giochi più attesi del 2024. E posso dirvi che vale MOLTO la pena guardarlo", ha dichiarato il giornalista di d 3DJuegos all'interno del cinguettio che vi abbiamo riportato in calce.

Certamente, le tempistiche con cui questo rumor prende piede sono piuttosto sospette, proprio quando si ritorna a parlare di Hollow Knight Silksong e Star Wars Outlaws dopo alcuni mesi di silenzio (specialmente se si parla del metroidvania di Team Cherry). Tuttavia, non essendoci indizi particolarmente espliciti, non possiamo sapere con certezza di quale gioco si stia parlando. Tra i nomi più gettonati al momento ci sono anche Black Myth Wukong e Senua's Sacrifice: Hellblade 2, in ogni caso restano soltanto poche ore prima di scoprire di cosa si tratterà.

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.