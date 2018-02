Domani Suda51 terrà un livestream dedicato a Travis Strikes Again No More Heroes

Buone notizie per i fan diin fremente attesa di: l'eclettico sviluppatore giapponese ha annunciato tramite Twitter che nella giornata di domani terrà un livestream dedicato al gioco

La diretta si terrà su Youtube e Nico Nico nella mattinata di domani, più precisamente alle 11:00 (orario italiano). Al momento non sappiamo quali saranno i contenuti che verranno mostrati, che si tratti del primo video gameplay o magari della data di uscita? Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche ora.

Travis Strikes Again: No More Heroes uscirà nel corso dell'anno esclusivamente su Nintendo Switch. Come specificato da Suda, non si tratta di un sequel diretto di No More Heroes 2 nonostante il gioco sia ambientato sette anni dopo gli eventi narrati nel secondo capitolo della serie.