Domani TinyBuild annuncerà 6 giochi per Nintendo Switch in un evento in diretta

si appresta a rimpolpare la già corposa line-up di: tramite Twitter il publisher ha rivelato che nella giornata di domani terrà uno speciale evento in diretta nel corso del quale annuncerà 6 giochi per la console ibrida della Grande N.

L'appuntamento è fissato alle 19:00 (orario italiano) di domani 10 febbraio. In questa sorta di direct, Tiny Build annuncerà sei titoli per Nintendo Switch. Uno dei candidati più papabili potrebbe essere Hello Neighbor (dopotutto l'evento si intitola HelloSwitch), ma fra le produzioni sotto l'ala dell'azienda figurano anche SpeedRunners, No Time to Explain, Yandere Simulator, Punch Club, Guts and Glory e The Hunting Grounds, solo per citarne alcune. Quali giochi di TinyBuild vorreste vedere su Nintendo Switch?