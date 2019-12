Il dominio web Silent Hill è in vendita a circa 10 mila dollari: Konami non è interessata?

Sembra che Konami non sia affatto interessata a rinnovare il dominio web silenthill.com. Nel momento in cui vi scriviamo, può essere liberamente acquistato da chiunque al prezzo di 9.835 dollari. Guardate voi stessi.

Il dominio è disponibile all'acquisto fin dalla scorsa estate, ma solo recentemente la notizia ha cominciato a fare il giro del web. La compagnia giapponese, quindi, ha avuto molto tempo a disposizione per effettuare il rinnovo, ma evidentemente non è interessata a farlo. Si tratta di una situazione strana, dal momento che Silent Hill, pur lontano dalle scene da 7 anni, rimane uno dei brand simbolo di Konami, la quale dovrebbe avere tutte le ragioni per tutelarne il nome. C'è da dire, in ogni caso, che quel sito non veniva utilizzato da molti anni.

Al momento, non sembra esserci alcun piano per il proseguimento della serie Silent Hill. Poche settimane fa è stato presentato un pachinko a tema, ma prevedibilmente ha fatto storcere il naso ai fan dell'esperienza tradizionale. Tutto tace fin dalla cancellazione del Silent Hills di Hideo Kojima avvenuta nel 2015, che ha lasciato un segno indelebile in tutta la community. Perché Konami non sembra intenzionata a tutelare il dominio silenthill.com? Che programmi ha per una delle serie horror più celebri di sempre? Domande, al momento, senza risposta.