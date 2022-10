Don't Nod affonda i canini sul mercato: 8 giochi entro il 2025, arriverà anche Vampyr 2?

Il recente cambio di nome di Dontnod, ora conosciuta come Don't Nod, sembra avere infuso una grande sferzata di energia all'interno della compagnia videoludica.

Con la pubblicazione di un nuovo report finanziario, l'azienda ha infatti rivelato di essere attualmente al lavoro su ben 8 nuovi videogiochi! I titoli, conferma la dirigenza di Don't Nod, saranno pubblicati nel periodo compreso tra 2023 e 2025, e includeranno diverse tipologie di produzioni. Nello specifico, il mercato videoludico può prepararsi ad accogliere:

5 giochi Don't Nod che saranno auto-pubblicati;

che saranno auto-pubblicati; un titolo sviluppato in collaborazione con Focus Home Interactive ;

; un titolo in co-produzione con il team di Tolima , pubblicato da Don't Nod;

, pubblicato da Don't Nod; un gioco edito da Don't Nod, in co-produzione con il team italiano Tiny Bull;

Tutte le produzioni citate, come già accennato, vedranno la luce nel corso dei prossimi tre anni. Un periodo che il team francese definisce come chiave per il proprio sviluppo futuro e che farà seguito ad un biennio dedicato ad investimenti e riorganizzazioni interne.Dopo essersi cimentato con, il mondo di, Don't Nod sembra dunque essere più in forma che mai. Che tra questi otto misteriosi giochi possano celarsi anche i seducenti vampiri di un