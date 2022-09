Don't Nod produrrà il nuovo action GDR del team italiano Tiny Bull: ecco i primi dettagli

A poco più di tre mesi di distanza dal cambio di nome di Dontnod, i dirigenti del publisher ora conosciuto come Don't Nod sono lieti di annunciare la partnership stretta con gli studi italiani di Tiny Bull per dare vita al prossimo action GDR della casa di sviluppo torinese.

Nel celebrare questa importante alleanza, l'amministratore delegato di Tiny Bull Studios Matteo Lana sottolinea come "questa è una grande opportunità per Tiny Bull. Realizzare videogiochi dal significativo impatto è sempre stato il nostro obiettivo e non vediamo l'ora di lavorare con un partner così eccezionale per questo nostro prossimo progetto".

Anche i vertici di Don't Nod manifestano tutta la loro soddisfazione per questa partnership appena siglata: riferendosi alla software house torinese, il CEO Oskar Guilbert spiega che "siamo orgogliosi di accogliere Tiny Bull Studios tra i nostri partner. Siamo stati conquistati dal singolare progetto che sta portando avanti questo talentuoso studio, un progetto che porta avanti la visione di Don't Nod nel supportare le creazioni originali che sono in linea con i nostri valori e con la mentalità di chi desidera rivolgersi a un vasto pubblico".

I termini dell'accordo sancito con Tiny Bull Studios prevedono, ovviamente, la pubblicazione del titolo sotto l'egida di Don't Nod, oltre alla co-produzione tra i due studi e l'acquisizione da parte dell'editore francese dei diritti di maggioranza della nuova proprietà intellettuale creata dagli autori italiani per dare forma a questo action ruolistico.