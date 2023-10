Don't Scream, guai a chi urla! L'horror in stile body cam su UE5 si lancia in video

L'elenco dei titoli perfetti da giocare ad Halloween 2023 si arricchisce di un nuovo progetto indipendente che sfrutta il microfono in modi davvero 'spaventosi': è infatti approdata su Steam la versione Early Access di Don't Scream, un horror in stile body cam sviluppato su Unreal Engine 5.

Disponibile in accesso anticipato dal 27 ottobre, il titolo firmato da Joure & Joe fa del jumpscare la sua arma più affilata: l'esperienza interattiva confezionata dal team indie sfrutta infatti il microfono per consentire alle creature che infestano la mappa di captare le urla degli utenti e di servirsene per spaventarli e costringerli a ricominciare la partita.

"Se urli dovrai ricominciare!", è l'incipit dell'incubo interattivo confezionato da Joure & Joe per sfidarci a esplorare una foresta per 18 minuti in completo silenzio e senza emettere alcun suono. Il tempo, oltretutto, scorre solo quando ci si muove, di conseguenza è importante mantenere i nervi saldi ed essere sempre pronti agli attacchi dei fantasmi, dei mostri e degli assassini che attendono nell'ombra il momento perfetto per poterci assalire e indurci a urlare.

Da qui al lancio della versione 1.0 di Don't Scream, prevista indicativamente nel 2024 su PC, gli sviluppatori dell'horror found footage si ripromettono di ampliare il perimetro ludico e contenutistico del titolo aggiungendo nuove funzionalità. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio della versione Early Access del survival horror di Joure & Joe: nel caso ve lo foste perso, qui trovate anche l'anteprima di Paranormal Tales, l'horror in stile body cam che non avete mai visto.