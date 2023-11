Don't Scream: alla scoperta dell'horror in Unreal Engine 5 da giocare col microfono

Pur vantando un discreto numero di esponenti sia fra i tripla A che tra le produzioni indipendenti, il genere horror non è stato oggetto di grosse innovazioni tra un’uscita e l’altra. A cercare di proporre qualcosa di diverso è Don’t Scream, che fa dell’uso del microfono parte integrante dell’esperienza di gioco. Scopriamo insieme di che si tratta.

Zitto e cammina

Partiamo dalle basi: Don’t Scream è un horror con visuale in soggettiva disponibile da pochi giorni in Accesso Anticipato su Steam. La peculiarità del titolo risiede nel fatto che il protagonista non può fare altro che muoversi, senza contare che non può in alcun modo difendersi dalle minacce che lo mettono in pericolo. In Don’t Scream non esistono infatti mostri che inseguono il personaggio o altre creature che potrebbero dargli la caccia, poiché l’unico e solo modo per giungere al game over è urlare. Avete capito bene: requisito essenziale per poter usufruire del gioco è configurare attentamente un microfono, che capta ogni singolo suono emesso dalla bocca di chi gioca. Che sia un piccolo sussulto, un respiro più pesante o un vero e proprio grido di paura, il sistema prevede la fine della partita.

Ma quindi cosa si fa esattamente in una partita di Don’t Scream? La risposta, almeno per il momento, è abbastanza banale. L’obiettivo è quello di vagare per la misteriosa foresta di Pineview per un totale di diciotto minuti, ovviamente senza dare al microfono alcun motivo per ritenere che ce la stiamo facendo addosso. Ovviamente è inutile provare a fare i furbi, poiché il timer non scorre quando il protagonista resta imbalsamato e va avanti esclusivamente mentre si cammina. La passeggiata al chiaro di luna è accompagnata anche da ripetuti jumpscare, non particolarmente elaborati, che provano in ogni modo a destabilizzare chi è di fronte allo schermo e a metterlo nelle condizioni di concludere anticipatamente la partita. Talvolta assisteremo alla comparsa del classico volto in pieno schermo, ma vi sono anche spaventi alternativi che prevedono temporanee apparizioni di esseri inquietanti ed intangibili. Ed è forse questo il punto debole di Don’t Scream, ossia il fatto che dopo un po’ il sistema di jumpscare viene meno nella sua efficacia. Dopo un paio di spaventi, diventa subito chiaro che qualsiasi evento si verifichi a schermo non possa in alcun modo danneggiare il personaggio e si tratti esclusivamente di jumpscare ‘visivi’: chi ha un minimo di resistenza, quindi, riesce senza particolari problemi a resistere per quella manciata di minuti necessari a vedere la schermata di completamento, che tra l’altro segnala il numero di spaventi ai quali è stato sottoposto.

Non possiamo poi esimerci da una constatazione: per via della natura del gioco, imbrogliare è semplicissimo. Lo stesso duo di sviluppatori lascia intendere sulla pagina ufficiale Steam di Don’t Scream che è sufficiente configurare in un certo modo la periferica per rendere tutto molto più semplice. D’altro canto, però, bisogna dar merito agli sviluppatori di aver creato un tipo di esperienza che risulta perfettamente godibile anche a chi non ha la benché minima dimestichezza con i videogiochi. Dopotutto per giocare basta tener premuto un tasto per camminare in avanti e posizionarsi di fronte al microfono, tutto il resto è superfluo.

Tra body cam e found footage

Come ormai tanti titoli, anche Don’t Scream fa uso dell’Unreal Engine 5, sebbene non pare soffrire delle problematiche prestazionali che abbiamo riscontrato in molte produzioni in UE5. A giudicare dai filmati, infatti, le immagini appaiono fluide, ma ciò potrebbe essere dovuto principalmente alla scarsa mole poligonale, alla presenza di pochi dettagli e al massiccio uso di motion blur. Come se non bastasse, la risoluzione è alterata per via della volontà degli sviluppatori di realizzare un gioco in stile found footage, una tecnica simile a quella vista ad esempio nella prima pellicola della serie The Blair Witch Project: l’obiettivo è quello di far sembrare le immagini a schermo il frutto della registrazione di una telecamera. Oltre ad essere in 4:3 (fattore che aiuta parecchio in termini prestazionali), il gioco implementa anche una visuale body cam, che rende ancora più credibile questo particolare effetto del gioco e, complice anche la presenza di pochissimi elementi nell’interfaccia che richiamano gli indicatori di una telecamera.

Insomma, il comparto tecnico di Don’t Scream non fa ‘gridare’ al miracolo, ma risulta funzionale al tipo di esperienza ideata dagli sviluppatori. Bisogna anche sottolineare come la foresta inclusa in questa prima versione risulti piuttosto anonima e priva di elementi in grado di renderla davvero spaventosa, ad eccezione di un edificio abbandonato (il cui interno è esplorabile), una carcassa di aeroplano e qualche oggetto sparso in giro. Sarà quindi importante capire come ed in che modo il progetto si evolverà nel tempo e che tipo di contenuti verrà aggiunto per ampliare il titolo fino alla versione 1.0.

In conclusione, Don’t Scream non può che essere definito una demo a pagamento, poiché il grosso dell’esperienza promessa dal piccolo team indipendente arriverà solo nel corso del prossimo anno tramite gli aggiornamenti gratuiti per chi ha acquistato l’Early Access. Siamo sicuri però che, per via della sua impostazione, già da adesso il gioco farà furore tra gli streamer e i content creator.