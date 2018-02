Don't Starve Mega Pack, la versione fisica arriverà ad aprile

e lo sviluppatoreannunciano la data di uscita della versione retail di. Questa edizione speciale includerà il titolo originale, l’add-on multiplayere tutte le espansioni disponibili in un’unica edizione.

Don’t Starve Mega Pack sarà disponibile in versione fisica per PlayStation 4 e Xbox One da venerdì 20 aprile al prezzo consigliato al pubblico di € 29,99. Don’t Starve Mega Pack espande la già ricca esperienza di Don’t Starve con i seguenti elementi:



Don’t Starve Together – Un’espansione multigiocatore stand-alone di Don’t Starve dove i giocatori dovranno fare squadra con i propri amici per raccogliere risorse e fabbricare oggetti di sopravvivenza o combattere tra loro.



Reign of Giants – Un’espansione che aggiunge nuovi personaggi, ambientazioni e nemici ai mondi di Don’t Starve e Don’t Starve Together! Reign of Giants porterà nuovi misteri, risorse ed enormi creature che potranno aiutare o uccidere Wilson e i suoi compagni



Shipwrecked – Un’espansione che propone una nuova avventura in single player dove i giocatori si avventureranno in un arcipelago tropicale cercando di sopravvivere avvalendosi di nuovi biomi, stagioni, creature, risorse e ricette da scoprire.



Don’t Starve Mega Pack includerà anche un’esclusiva skin per personalizzare il controller (del valore di € 9.99) caratterizzata dalle creature e dal caratteristico stile grafico di Don''t Starve.