Don't Starve Nintendo Switch Edition appare sul'eShop, uscita fissata al 12 aprile

Giornata intesa per Switch: dopo l'annuncio della data di uscita di Battle Chasers Nightwar e la conferma dell'arrivo di Firewatch, ecco un'altra ottima notizia per i possessori della console ibrida della Grande N: Dont Starve Nintendo Switch Edition ha fatto la sua comparsa sull'eShop, con tanto di data di uscita.

Secondo quanto riportato, ben presto i giocatori potranno mettere le mani sull'acclamato survival a opera di Klei Entertainment, la scheda del gioco riporta infatti che Don't Starve sarà disponibile su Switch a partire da giovedì 12 aprile al prezzo di 19.99 dollari. In calce alla notizia potete osservare alcune immagini pubblicate sull'eShop. Al momento manca ancora l'annuncio ufficiale da parte della software house o di Nintendo, tuttavia in passato le informazioni comparse sullo store digitale si sono dimostrate veritiere. Nel caso, sareste interessati a Dont Starve Nintendo Switch Edition?

Segnaliamo che il prossimo 20 aprile Don’t Starve Mega Pack debutterà su PlayStation 4 e Xbox One. Questa edizione speciale includerà il gioco originale, l'espansione standalone multigiocatore Don’t Starve Together e i contenuti aggiuntivi Reign of Giants e Shipwrecked.

Infine, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Klei Entertainment è da diversi mesi al lavoro su Hamlet, un nuovo DLC che debutterà nel corso del 2018.