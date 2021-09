Donkey Kong, aspettando un nuovo gioco: lo spettacolare corto animato fan made!

Dalla primavera di quest'anno, c'è un certo fermento tra gli appassionati delle avventure dello scimmione Nintendo: una serie di interessanti rumor hanno infatti iniziato a suggerire la possibile esistenza di un nuovo Donkey Kong sviluppato dal team di Super Mario Odyssey.

Nel corso dell'estate, nuove indiscrezioni avevano poi suggerito anche l'arrivo di un film d'animazione legato a Donkey Kong. Nonostante i rumor non abbiano sino ad ora trovato alcun tipo di conferma ufficiale, alcuni appassionati si sono comunque lasciati trasportare dall'entusiasmo, dando vita ad un progetto fan made davvero ben fatto, con l'obiettivo di celebrare il 40° anniversario di Donkey Kong e il 25° anniversario della serie TV a lui dedicata.

Direttamente in apertura a questa news, trovate dunque un cortometraggio animato legato all'immaginario di Donkey Kong Country. Gli appassionati della serie riconosceranno infatti rapidamente sia il pesce spada che accoglie il pubblico in apertura sia gli insidiosi invasori dell'isola Kong. Intitolato Donkey Kong Country: Curse of the Crystal Coconut, il cortometraggio è proposto in forma di musical, con gli insidiosi Kremling alla guida di una minacciosa nave pirata.



L'omaggio all'icona Nintendo è davvero ben realizzato, con l'autore, Alex Henderson, che ha collaborato con Bootleg Dubs e Napalm Records per realizzarlo. Cosa ve ne pare del risultato?