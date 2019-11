Donkey Kong Country compie 25 anni, ex Rare festeggia con un artwork esplosivo

Il 25 novembre 1994 Rare e Nintendo pubblicavano Donkey Kong Country per Super Nintendo negli Stati Uniti, un gioco che ha segnato in maniera indelebile la storia delle console a 16-bit, e non solo, dando vita ad una trilogia di enorme successo su SNES e gettando le basi per una saga che continua ancora oggi.

Dopo il video per i 25 anni di Donkey Kong Country, arriva ora un artwork celebrativo a opera di

Steve Mayles, ex designer e animatore di Rare ora in forze negli studi di Playtonic Games. Mayles è l'autore dei look di Banjo e Kazooie, King K.Rool, Dixie Kong, Yooka/Laylee e altri personaggi dell'universo di Donkey Kong Country.

Il primo Donkey Kong Country è ad oggi il secondo gioco per SNES più venduto di sempre (superato solamente da Super Mario World), notevole successo hanno riscosso anche Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest (1995) e Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble (1996).

La serie Donkey Kong Country è ferma dal 2014, anni di pubblicazione di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Wii U, successivamente convertito su Switch. Secondo alcuni rumor lo scimmione peloso tornerà il prossimo anno con un nuovo platform, ad oggi però tutto tace da parte di Nintendo.