Donkey Kong Country, mostrate le concept art: dai disegni di Miyamoto a Super Nintendo

Gli appassionati dell'universo della Casa di Kyoto che in gioventù hanno avuto in casa un Super Nintendo, molto probabilmente ricorderanno la prima avventura dell'iconico scimmione Rare.

Protagonista di un'intera trilogia sull'iconica home console, il personaggio ha debuttato come personaggio principale in Donkey Kong Country. A distanza di oltre vent'anni, uno sviluppatore che ai tempi era parte della famiglia Rare rivela alcuni retroscena sul processo di creazione dello stesso Donkey Kong. Il lavoro del team prese il via da alcuni primi bozzetti inviati da Shigeru Miyamoto in persona. Ai tempi, le comunicazioni via mail non erano diffuse e Nintendo aveva provveduto ad inviare le immagini via fax.

Partendo dai concept del creatore di Super Mario, The Legend of Zelda e Pikmin, gli artisti di Rare ebbero modo di dar vita alla propria reinterpretazione di Donkey Kong. Progressivamente, lo scimmione cambiò forma, assumendo l'aspetto che noi tutti oggi conosciamo, ma non prima di aver ottenuto l'approvazione ufficiale dei vertici di Nintendo. Per tutti i dettagli sul processo creativo, direttamente in apertura a questa news trovate il video pubblicato dallo sviluppatore Kev Bayliss, ora parte di Playground Games.



L'ultima avventura del primate risale all'apprezzato ritorno di Donkey Kong: Tropical Freeze su Nintendo Switch. Retro Studios, autrice del platform, è ora impegnata nello sviluppo di Metroid Prime 4.