Donkey Kong Country ritornerà? Il compositore di Tropical Freeze ci spera!

L'ultimo capitolo della celebre saga Nintendo risale all'ormai lontano 2014, anno che vide l'esordio di Donkey Kong Country: Tropical Freeze su Nintendo Wii U.

In seguito, l'apprezzato titolo ha fatto ritorno nel 2018, con la realizzazione di una versione Nintendo Switch di Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Da allora, tuttavia, non si hanno più avuto notizie o aggiornamenti sullo sviluppo di un nuovo gioco dedicato all'iconico scimmione e alla sua bizzarra compagine di parenti. Sono in molti tuttavia a chiederne a gran voce un ritorno, e tra questi anche ua figura d'eccezione.

Stiamo parlando del compositore David Wise, già parte del processo di sviluppo di Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Intervistato di recente sulla questione, il musicista ha dichiarato: "Sarei ovviamente entusiasta di essere ancora coinvolto se l'opportunità dovesse emergere in futuro". Wise, del resto, ha colto l'occasione anche per lodare l'ampia libertà creativa che Nintendo gli aveva concesso ai tempi della realizzazione del gioco Wii U, approccio che aveva particolarmente apprezzato.



Al momento, purtroppo, non vi sono indizi in merito a un ritorno della saga nel prossimo futuro: al contrario, le possibilità sembrano piuttosto contenute. I candidati più ovvi per una tale operazione sarebbero infatti gli sviluppatori di Retro Studios, al momento impegnati a pieno ritmo nella realizzazione di Metroid Prime 4.