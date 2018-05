Donkey Kong Country Tropical Freeze: Come trovare tutti i pezzi del puzzle del primo mondo

Insieme alle lettere KONG, i pezzi del puzzle di Donkey Kong Country: Tropical Freeze sono di gran lunga i collezionabili più importanti. Dato che in molti casi tali pezzi sono ben nascoste nei coloratissimi livelli del platform di Nintendo, abbiamo messo insieme una guida che possa darvi una mano nell’impresa di trovarli tutti.

Nello specifico, quest’oggi, ci concentreremo su tutti i pezzi del puzzle del primo mondo, livelli bonus compresi.



1-1, Spiaggia Schianto

Primo pezzo: all’inizio del livello, dopo esservi buttati in acqua, andate a sinistra, tra i detriti dell’aereo. Troverete lì il primo pezzo.

Secondo pezzo: proseguite fino alla pianta carnivora che scendendo tenta di divorarvi. Saltate sulla piattaforma successiva facendo attenzione alla cavalletta, voltatevi e salite sulla piattaforma soprastante la pianta. Un paio di piattaforme più a sinistra troverete una pianta gialla dentro cui si nasconde un pezzo di puzzle.

Terzo pezzo: subito dopo il secondo pezzo, proseguite tirando entrambe le radici sopra le piattaforme metalliche. Dopo aver tirato la seconda, comparirà una banana alata che lascerà dietro di sé una serie di banane: raccoglietele tutte e otterrete il terzo pezzo.

Quarto pezzo: entrate nell’edificio metallico dopo il primo checkpoint e evitate l’attacco della pianta carnivora. Abbattete la piattaforma sotto la pianta stessa, scendete e vedrete poco più a destra il pezzo del puzzle.

Quinto pezzo: tornate verso la pianta carnivora del punto precedente, aspettate che scenda e saliteci sopra. Quando arriva in cima, saltate alla vostra sinistra per trovare il quinto pezzo.

Sesto pezzo: proseguite fino alla sezione con i barili sospesi in aria. Basterà aspettare che il pezzo del puzzle si frapponga fra voi e il prossimo barile e farsi sparare al momento giusto.

Settimo pezzo: dopo la nave, troverete una sezione con delle casse di legno. Rompete le due alla destra della pianta gialla, e potrete accedere a un minigioco in cui dei maialini cominceranno a tirare delle banane: raccoglietele tutte prima che scompaiano e otterrete il settimo pezzo.

Ottavo pezzo: proseguite fino a una piattaforma sopra la quale sta un bersaglio rosso. Saltate sulla piattaforma dondolante alla destra di quest’ultimo, facendo attenzione al pinguino. Con il salto successivo, atterrate sulla testa del pinguino: così facendo, potrete sollevarlo. A questo punto, voltatevi verso il bersaglio e lanciatevi contro il pinguino: una piattaforma con la lettera G si sposterà quindi di fronte a voi. Dalla piattaforma, saltate ulteriormente a sinistra, dentro un barile che vi permetterà di accedere a uno schema bonus. Completate quest’ultimo e otterrete l’ottavo pezzo del puzzle.

Nono pezzo: alla fine del livello, anziché rompere il barile, proseguite a destra e saltate oltre le spine. Alzate la maniglia a terra e otterrete l’ultimo pezzo.



1-2, Golfo Groviglio

Primo pezzo: all’inizio del livello, rompete le casse di legno sulla sinistra. Alzate la maniglia a terra e otterrete il primo pezzo.

Secondo pezzo: nella sezione sott’acqua prima della nave, buttatevi e scendete sotto lo scafo: troverete lì il secondo pezzo.

Terzo pezzo: quasi al centro della nave, vedrete una piattaforma di ferro da colpire. Cadrete in uno schema bonus, il cui completamento (la raccolta di tutte le banane presenti) vi garantirà il terzo pezzo.

Quarto pezzo: dopo il primo checkpoint, saltate sulla parete con le foglie e arrampicatevi verso sinistra. Saltate dunque verso le rocce alla vostra sinistra, che nascondono un piccolo spazio segreto: lì troverete il quarto pezzo.

Quinto pezzo: proseguite finché non vedrete una pianta gialla che cresce su un soffitto di foglie. Rompetela, e vedrete un sacco scendere dall’alto. Stordite il pinguino (saltandoci sopra) sulla piattaforma a destra e lanciatelo contro il sacco: si rivelerà il quinto pezzo.

Sesto pezzo: nell’area subacquea, rompete la prima barriera di legno sulla destra e poi un’ulteriore barriera sulla sinistra. Raccogliete tutte le banane che vedete e otterrete il sesto pezzo.

Settimo pezzo: dopo il barile di Dixie, rompete le casse di legno per far comparire il settimo pezzo.

Ottavo pezzo: tuffatevi nella piccola zona d’acqua vicino alla boa gigantesca (quella con due piattaforme). Nuotate sul fondo per rivelare il pezzo del puzzle.

Nono pezzo: durante la sezione sulla zattera, raccogliete tutte le file di banane sospese per ottenere il nono e ultimo pezzo del puzzle.



1-3, Rovi & Relitti

Primo pezzo: dopo la prima pianta gialla, saltate sulla tartaruga per farla ritirare nel guscio. Afferratela e lanciatela contro il bersaglio alla vostra sinistra per sbloccare un’area nascosta. Raccogliendo tutte le banane prima dello scadere del tempo, otterrete il primo pezzo.

Secondo pezzo: dopo aver ottenuto Cranky, liberatevi del pinguino e usate il bastone di Cranky per rimbalzare sulle spine alla vostra destra: si rivelerà una piccola zona che nascondeva il secondo pezzo del puzzle.

Terzo pezzo: proseguite finché non vi troverete a scalare delle piattaforme di foglie. Dopo aver ottenuto la lettera O (in bella vista), ignorate il barile alla vostra destra e, invece, dirigetevi verso sinistra. Alzate la maniglia a terra e otterrete il terzo pezzo. Tenete a mente che vi servirà Cranky se volete prenderlo senza ricevere danno.

Quarto pezzo: dopo la sezione con le liane e le zanzare (quella dove troverete la lettera N), saltate sopra la tartaruga e lanciatela contro il sacco di fronte a voi. Ricordate solo di non saltarci sopra con Cranky, ma con Donkey.

Quinto pezzo: durante la sezione con le lumache, saltate contro il muro di roccia prima della pianta gialla che cresce dal soffitto: troverete lì il quinto pezzo.

Sesto pezzo: poco dopo aver recuperato il quinto pezzo, proseguite fino alle due piattaforme di foglie vicino alla ruota di ferro. Dalla piattaforma più in alto, saltate verso sinistra per accedere a una zona bonus. Raccogliendo tutte le banane prima dello scadere del tempo, otterrete il sesto pezzo.

Settimo pezzo: nella zona con il barile che vi permetterebbe di terminare il livello, saltate sulla cassa di legno e poi ancora in alto: vedrete il settimo pezzo del puzzle sulla sinistra.



1-4, Rotaie Russe

Primo pezzo: vedrete una piattaforma di ferro poco dopo l’inizio del livello. Sotto di essa si nasconde un livello bonus, in cui dovrete prendere tutte le banane entro il tempo limite per ottenere un pezzo del puzzle.

Secondo pezzo: nella sezione con il carrello da minatore, vedrete due nemici, il secondo che fluttua più in alto del primo. Saltate sulle teste di entrambi per raggiungere il secondo pezzo.

Terzo pezzo: poco dopo il secondo checkpoint e alcune casse di legno, vedrete due piattaforme di ferro che si alzano. Dato che il pezzo del puzzle si trova su quella più bassa, dovrete fare in modo di non saltare su quella superiore.

Quarto pezzo: dopo la breve cutscene in cui il carrellino precipita, resistete alla tentazione di saltare sulla piattaforma che sovrasta due eliche: il pezzo del puzzle si trova infatti nella parte inferiore.

Quinto pezzo: arrivati alla fine della corsa, non colpite immediatamente il barile per terminare il livello; buttatevi invece in acqua, in quanto troverete il quinto pezzo del puzzle sotto l’aereo.



1-A, Banana Bum

Per raggiungere Banana Bum, dovrete trovare l’ingresso segreto dallo stage 1-2. Oltre le tre cavallette che saltano sulle piccole piattaforme di legno, nuotate verso il basso, oltrepassando la corrente grazie all’aiuto di Dixie. Troverete il portale poco più avanti.

Primo pezzo: dopo essere scivolati lungo la prima liana orizzontale, tornate leggermente indietro verso la piattaforma di ferro. Questa nasconde infatti un’area segreta in cui potrete ottenere il primo pezzo del puzzle.

Secondo pezzo: poco prima del primo checkpoint, tirate la maniglia sotto la cavalletta e prendete tutte le banane; così facendo, rivelerete il secondo pezzo del puzzle.

Terzo pezzo: dopo essere scivolati lungo la liana al termine della quale vi è la lettera N, tirate la maniglia e saltate nel barile che comparirà. Sarete catapultati in un’area bonus in cui dovrete raccogliere tutte le banane prima dello scadere del tempo.

Quarto pezzo: nella sezione con i numerosi barili di legno, aspettate il momento giusto e fate in modo di lanciarvi in corrispondenza del pezzo del puzzle.

Quinto pezzo: dopo i due gufetti e la lettera G, scendete lungo le liane e alzate la maniglia a terra: raccogliendo tutte le banane che compariranno, troverete il quinto e ultimo pezzo del puzzle.





1-B, Fitta Foschia

Per raggiungere Fitta Foschia, dovrete trovare l’ingresso segreto dallo stage 1-3. Una volta raggiunta l’area finale del livello, saltate fino alla piattaforma in alto a destra con l’aiuto del bastone di Cranky Kong: a questo punto, potrete vedere il portale che vi permetterà di raggiungere Fitta Foschia.

Primo pezzo: all’inizio del livello, dirigetevi a sinistra per trovare il primo pezzo di puzzle.

Secondo pezzo: vi è una piccola area nascosta poco prima del primo nemico insetto del livello, sotto le piattaforme. Colpendo la pianta, rivelerete il secondo pezzo di puzzle.

Terzo pezzo: dopo il primo checkpoint, tirate una maniglia a terra che farà crescere un rampicante. Saltate sulle piattaforme del rampicante, poi sulla liana e, al massimo dell’oscillazione di quest’ultima, lanciatevi verso destra, verso un’area nascosta contenente il terzo pezzo del puzzle.

Quarto pezzo: proseguite finché non vedrete due cavallette che saltano sopra delle piattaforme. Sconfiggetele, mettetevi sopra la seconda piattaforma e rompetela. Si scoprirà una maniglia e, tirando quest’ultima, farete comparire una banana alata. Prendendo tutte le banane lasciate da quest’ultima, otterrete il quarto pezzo.

Quinto pezzo: scendendo lungo una lunghissima liana, vedrete a un tratto che le foglie di fronte alla telecamera formeranno una stella. Posizionandovi al centro esatto di quest’ultima, compariranno delle banane che, una volta raccolte, faranno comparire il quinto pezzo.

Sesto pezzo: alla fine della lunga liana, dirigetevi a sinistra e tirate la liana sospesa. Si sbloccheranno delle piattaforme dalle quali sarà possibile raggiungere il sesto pezzo del puzzle.

Settimo pezzo: poco dopo il secondo checkpoint e una cavalletta, vedrete una maniglia a terra da tirare. Fatto ciò, dal terreno fuoriuscirà un rampicante, le cui piattaforme vi permetteranno di raggiungere il settimo pezzo del puzzle.

Ottavo pezzo: proseguite finché non raggiungerete una piattaforma sotto la quale vi è l’elica di un aereo. Vedrete che sopra di essa c’è una maniglia da tirare: così facendo, farete comparire delle banane; una volta raccolte tutte rotolando, otterrete l’ottavo pezzo del puzzle.

Nono pezzo: poco prima della fine del livello, vedrete l’ennesima maniglietta da tirare per far comparire un rampicante. Raccogliendo tutte le banane presenti sulle piattaforme, potrete ottenere l’ultimo pezzo.