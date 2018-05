Donkey Kong Country Tropical Freeze domina la classifica del Nintendo eShop europeo

Stando alla nuova classifica europea del Nintendo Switch eShop, Donkey Kong Country Tropical Freeze è stato il gioco più venduto della scorsa settimana. Sul podio troviamo anche Stardew Valley e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy.

Ecco i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo eShop di Switch:

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Stardew Valley Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Rocket League Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Mario Kart 8 Deluxe Minecraft: Nintendo Switch Edition Overcooked: Special Edition Death Road to Canada Zelda: Breath of the Wild Splatoon 2 Super Mario Odyssey Celeste South Park: The Fractured But Whole Kirby Star Allies Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst LEGO Worlds Timberman VS Hyrule Warriors: Definitive Edition Sonic Forces

Molto positivo anche il quarto posto di Rocket League, titolo che continua a segnare ottimi numeri sul Nintendo eShop dal momento del suo debutto. Se invece volete saperne di più sulla versione Nintendo Switch di Donkey Kong Country Tropical Freeze, vi rimandiamo alla nostra Recensione del gioco.

Per quanto riguarda le novità introdotte sul Nintendo eShop, ricordiamo che a partire da giovedì 10 maggio sono stati resi disponibili diversi titoli per Switch come One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition e Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition.