Donkey Kong Country Tropical Freeze: dove trovare tutte le lettere KONG del primo mondo

Insieme ai pezzi del puzzle, le lettere KONG di Donkey Kong Country Tropical Freeze sono di gran lunga i collezionabili più importanti. Dato che in molti casi le lettere che compongono la parola KONG sono ben nascoste nei coloratissimi livelli del platform di Nintendo, abbiamo messo insieme una guida che possa darvi una mano nell’impresa di trovarle tutte.

Nello specifico, quest'oggi, ci concentreremo su tutte le lettere del primo mondo.



1-1, Spiaggia Schianto

Lettera K: Per trovare la lettera K nella Spiaggia Schianto, proseguite verso destra e buttatevi in acqua poco dopo l’inizio del livello. Alla fine dello specchio d’acqua, vi troverete davanti due piattaforme fatte di foglie: la lettera K si trova a mezz’aria tra queste due.

Lettera O: Per trovare la lettera O nella Spiaggia Schianto, proseguite nel livello fino alla zona d’acqua sopra la quale dondola una piattaforma con un cuore. La lettera si trova a destra di una piattaforma con le molle, appena nascosta da delle foglie. Per raggiungerla, dovrete rotolare e saltare da suddetta piattaforma.

Lettera N: Per trovare la lettera N nella Spiaggia Schianto, proseguite fino alla sezione con i barili sospesi in aria. Dopo essere stati sparati da un paio di barili, vi troverete in una sezione in cui dovrete decidere dove essere sparati: prendete il “sentiero” a sinistra e raccoglierete la lettera N.

Lettera G: Per trovare la lettera G nella Spiaggia Schianto, proseguite fino a una piattaforma sopra la quale sta un bersaglio rosso. Saltate sulla piattaforma dondolante alla destra di quest’ultimo, facendo attenzione al pinguino. Con il salto successivo, atterrate sulla testa del pinguino: così facendo, potrete sollevarlo. A questo punto, voltatevi verso il bersaglio e lanciatevi contro il pinguino: la piattaforma con la G si sposterà quindi di fronte a voi.



1-2, Golfo Groviglio

Lettera K: Per trovare la lettera K nel Golfo Groviglio, proseguite nel livello finché non raggiungete una nave di legno. Vedrete la lettera K su una piattaforma sospesa. Per raggiungerla, raggiungete l’altro lato della nave e saltate sulla piattaforma dondolante sulla destra della nave. Da lì, potrete raggiungere la piattaforma con la lettera K.

Lettera O: Per trovare la lettera O nel Golfo Groviglio, proseguite fino alle piattaforme sospese tra le quali saltano degli squali. La lettera O si trova tra la seconda e la terza piattaforma: la treccia-elica di Dixie vi aiuterà a raggiungerla più agevolmente.

Lettera N: Per trovare la lettera N nel Golfo Groviglio, proseguite fino alla lunga sezione subacquea. La lettera N si trova verso la fine di quest’ultima, poco prima di riemergere in superficie.

Lettera G: Per trovare la lettera G nel Golfo Groviglio, proseguite fino alla zattera con la bandiera gialla. A un certo punto nel corso del viaggio di quest’ultima, vedrete sopra di voi un “soffitto” ricoperto di foglie: raggiungetelo, aggrappatevi e proseguite verso destra fino alla lettera G.



1-3, Rovi & Relitti

Lettera K: Per trovare la lettera K in Rovi & Relitti, proseguite nel livello finché non raggiungete una grossa ruota d’acciaio. Raggiungete la liana sulla destra e saltate da lì, facendo attenzione a prendere bene il tempo e a non cadere sulle spine.

Lettera O: Per trovare la lettera O in Rovi & Relitti, basterà proseguire nel livello fino alla serie di piattaforme di foglie sviluppate in verticale. Sarà in bella vista su una piattaforma al centro.

Lettera N: Per trovare la lettera N in Rovi & Relitti, proseguite fino alla zona con le liane e le zanzare che salgono e scendono. Basterà prendere bene il tempo del salto tra la penultima e l’ultima liana.

Lettera G: Per trovare la lettera G in Rovi & Relitti, proseguite fino alle due pale d’aereo. Arrampicatevi sulla liana subito dopo e saltate dalla cima per raggiungere la lettera G.



1-4, Rotaie Russe

Lettera K: Per trovare la lettera K in Rotaie Russe, proseguite nel livello finché non raggiungete il tratto sul carrello da minatore. Durante la corsa, vedrete la lettera K di fronte a voi: per raggiungerla, basterà saltare all’ultimo secondo, in corrispondenza della fine della piattaforma.

Lettera O: Per trovare la lettera O in Rotaie Russe, basterà proseguire nella corsa sul carrello fino alle pale rotanti d’aereo, poco dopo il checkpoint. Basterà rialzarsi subito dopo aver superato le eliche.

Lettera N: Per trovare la lettera N in Rotaie Russe, proseguite nella corsa sul carrello. A un tratto, vi troverete su una piattaforma che sta salendo: sulla piattaforma successiva vi sarà la lettera N. Per raggiungerla, basterà lasciarsi cadere anziché saltare (o comunque saltare con un certo anticipo).

Lettera G: Per trovare la lettera G in Rotaie Russe, proseguite nella corsa sul carrello fino a che non scorgerete della casse di legno sospese. Poco dopo, vedrete una cassa di legno scivolare verso di voi: saltate con un certo anticipo, poi saltate di nuovo dalla cassa per raggiungere la lettera G.



1-A, Banana Bum

Per raggiungere Banana Bum, dovrete trovare l’ingresso segreto dallo stage 1-2. Oltre le tre cavallette che saltano sulle piccole piattaforme di legno, nuotate verso il basso, oltrepassando la corrente grazie all’aiuto di Dixie. Troverete il portale poco più avanti.

Lettera K: Per trovare la lettera K in Banana Bum, proseguite nel livello fino ai due fili-liana. Al termine della seconda liana, vedrete la lettera K: potrete raggiungerla con l’aiuto di DIxie o saltando dalla poattaforma sulla destra.

Lettera O: Per trovare la lettera O in Banana Bum, basterà proseguire nel livello fino alla piattaforma di pietra che fa avanti e indietro. Saliteci e, anziché proseguire, voltatevi indietro e raggiungete la lettera O: basterà fare attenzione al nemico.

Lettera N: Troverete questa lettera in automatico, scivolando lungo una liana.

Lettera G: Per trovare la lettera G in Banana Bum, proseguite fino a una piattaforma di legno vicino alla quale fluttuano due gufi. Rimbalzate sulle teste di questi ultimi per raggiungere la lettera G.



1-B, Fitta Foschia

Per raggiungere Fitta Foschia, dovrete trovare l’ingresso segreto dallo stage 1-3. Una volta raggiunta l’area finale del livello, saltate fino alla piattaforma in alto a destra con l’aiuto del bastone di Cranky Kong: a questo punto, potrete vedere il portale che vi permetterà di raggiungere Fitta Foschia.

Lettera K: Per trovare la lettera K in Fitta Foschia, proseguite nel livello fino a due piattaforme legate a due liane. Saltando sulla prima, abbasserete la seconda: la lettera K si trova su quest’ultima.

Lettera O: Per trovare la lettera O in Fitta Foschia, basterà proseguire nel livello finché non vedrete la lettera O sospesa in aria, apparentemente irraggiungibile. Per ottenerla, dovrete tirare la liana sospesa sopra il centro della piattaforma sottostante la O: così facendo, infatti, farete comparire delle ulteriori piattaforme che vi permetteranno di raggiungere la lettera.

Lettera N: Per trovare la lettera N in Fitta Foschia, proseguite fino al lungo ramo che si muoverà dopo aver tirato l’anello fissato a terra. Aspettate che il ramo si alzi al punto da permettervi di raccogliere tutte le banane e saltate alla fine per raggiungere la N.

Lettera G: Per trovare la lettera G in Fitta Foschia, proseguite fino all’ultima zona del livello. Tirate la liana sospesa in aria e saltate sulle nuove piattaforme per raggiungere la lettera G.