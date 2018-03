Donkey Kong Country: Tropical Freeze in azione su Nintendo Switch in un video gameplay

Nelle scorse ore è apparso in rete un video gameplay lungo più di 8 minuti di Donkey Kong Country: Tropical Freeze per, in uscita il prossimo 4 maggio.

L'apprezzato titolo di Retro Studios dedicato al gorilla di casa Nintendo è uscito per la prima volta nel 2014 su Wii U, e a pochi mesi dal suo ritorno possiamo vedere di cosa è capace sulla console ibrida della grande N nel filmato allegato in apertura di notizia. All'inizio viene mostrata una simpatica cutscene, dopodiché è possibile ammirare Donkey Kong e i suoi amici in azione in diversi livelli del gioco.

Intanto, sull'eShop giapponese è apparso il peso di questa versione, che ammonta esattamente a 6,6GB. Una dimensione decisamente abbordabile, che non dovrebbe creare particolari problemi neppure ai giocatori privi di scheda di espansione. La cosa interessante, è che la versione Wii U pesava quasi il doppio: evidentemente Nintendo è riuscita ad ottimizzare il peso del gioco, a meno che non si sia trattato di un errore dell'eShop.

Vi ricordiamo che Donkey Kong Country: Tropical Freeze tornerà su Nintendo Switch il 4 maggio 2018. Questa versione includerà una nuova modalità in cui i giocatori potranno impersonare Funky Kong, che sarà in grado di effettuare salti doppi, librarsi in aria, eseguire capriole, avvitarsi sott'acqua e usare una tavola da surf. Sarà inclusa, inoltre, la modalità cooperativa in locale per due giocatori.