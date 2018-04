Donkey Kong Country: Tropical Freeze, mostrata in un video la nuova modalità Funky Mode

Donkey Kong Country: Tropical Freeze si sta inesorabilmente facendo strada verso Nintendo Switch, e sono pochi ormai i giorni che ci separano dalla sua uscita sugli scaffali dei negozi e sugli store digitali. Per preparavi al grande evento, Nintendo ha rilasciato un corposo video nel quale possiamo vedere in azione la nuova Funky Mode.

Questa modalità è un'aggiunta disponibile solamente nella versione per Switch del titolo, ed essenzialmente vi permetterà di ripercorrere alcuni livelli vestendo i panni di Funky Kong; questo personaggio ha delle abilità speciali che vi permetteranno di completare ulteriormente i livelli, visto che avrà a disposizione due vite extra e che può rimanere sott'acqua all'infinito, senza costringervi ad emergere di tanto in tanto per evitare il gameover. Inoltre potrà contare sulla sua fida tavoletta da surf, che gli permetterà di resistere agli spuntoni letali posizionati sul terreno.

Una volta completato un livello in Funky Mode lo potrete rigiocare nella nuova modalità Time Attack, nella quale sfiderete le lancette dell'orologio in una cosa contro il tempo.

Il titolo uscì nel 2014 su Wii U, ma non riscosse molto successo probabilmente anche a causa della scarsa fortuna che ebbe la console: ora è pronto per arrivare su Switch il 4 maggio, in una versione che non stravolge il concept originale del gioco ma porta qualche extra a livello di gameplay e qualche miglioria grafica; per quest'ultimo aspetto il Digital Foundry ha già espresso il suo giudizio, ed è positivo.

Se vi siete persi il percorso che ha portato Donkey Kong Country: Tropical Freeze ad uscire anche sulla nuova console ibrida di Nintendo e molte altre curiosità su Donkey Kong, vi consigliamo di leggere il nostro articolo.