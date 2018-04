Donkey Kong Country Tropical Freeze: il nuovo trailer ci offre una panoramica del gioco

Quest’oggi Nintendo ha pubblicato un nuovo filmato dedicato alla versione Switch di Donkey Kong Country Tropical Freeze, acclamato platform a marchio Retro Studios uscito originariamente su Wii U nel 2014 che si appresta a tornare nelle case dei videogiocatori in questa nuova edizione per l’ibrida della Grande N.

Il video (che trovate in apertura di notizia) ci offre una breve panoramica del gioco, mostrandoci alcune delle variopinte ambientazioni che potremo esplorare nel corso dell’avventura, illustrandoci le meccaniche principali che caratterizzano la produzione e presentandoci i personaggi giocabili: Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong e Funky Kong.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Donkey Kong Country Tropical Freeze sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 4 maggio 2018. Recentemente Digital Foundry ha analizzato questa nuova edizione affermando che si tratta di un porting non molto lontano dall'originale, ma che comunque offre tempi di caricamento decisamente ridotti e una resa visiva più nitida e pulita, mantenendo i 60 fps sia in modalità fissa (con risoluzione pari a 1080p), che in modalità portatile (con risoluzione pari a 648p). Sulle nostre pagine potete inoltre osservare gli ultimi trailer pubblicati da Nintendo, dedicati alla famiglia Kong e Funky Kong (quest'ultimo al debutto come personaggio giocabile).