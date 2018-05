Donkey Kong Country Tropical Freeze: il nuovo trailer ci presenta Cranky Kong

In attesa del debutto di Donkey Kong Country Tropical Freeze su Nintendo Switch, l’azienda di Kyoto continua a presentarci i personaggi giocabili tramite nuovi trailer. Il protagonista del filmato pubblicato quest’oggi è Cranky Kong.

Come possiamo vedere nel video in apertura di notizia, il componente più anziano della famiglia Kong sfrutta il suo bastone di legno per avere la meglio sugli avversari e per effettuare grandi balzi. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che sulle nostre pagine trovate gli altri trailer dedicati a Funky Kong e Donkey Kong.

Donkey Kong Country Tropical Freeze arriverà su Nintendo Switch il 4 maggio. Questa riedizione include migliorie al comparto grafico, il supporto ai 60fps e la nuova Funky Mode pensata per i neofiti del genere. Il gioco è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, riuscendo a ottenere una media voto pari a 86/100 su Metacritic. Su Everyeye, Marco Brigato ha premiato il titolo con un 8.5, nel commento finale della recensione possiamo leggere che “Tropical Freeze riprende gran parte della formula del capitolo originario, aumentandone la portata e allargando l’offerta. […] Se amate i platform 2D e avere perso l’occasione di giocare a Donkey Kong Country Tropical Freeze su Wii U, insomma, adesso non avete proprio più scuse”.