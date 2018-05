Donkey Kong Country Tropical Freeze per Switch giocato oggi in diretta dalle 14:00

Nella giornata di oggi (martedì 8 maggio) i canali Twitch e YouTube di Everyeye.it ospiteranno una nuova sessione di live gameplay dedicata alla versione Nintendo Switch di Donkey Kong Country: Tropical Freeze. La diretta andrà in onda a partire dalle 14:00.

La nostra redazione si metterà alla prova con Donkey Kong Country: Tropical Freeze su Nintendo Switch, commentando così la nuova edizione del platform di Retro Studios uscito su Wii U nel 2014. Rispetto alla controparte originale, il titolo presenta una serie di migliorie a livello tecnico, come la possibilità di giocare a 1080p e a 60fps fissi nella modalità docked (in questo senso, l'analisi di Digital Foundry è stata positiva).

Inclusa anche una nuova modalità di gioco chiamata Funky Mode, un livello di difficoltà aggiuntivo pensato per i principianti (si potranno effettuare salti doppi, un numero infinito di capriole e avvitamenti a spirale). Tra i personaggi giocabili nel corso dell'avventura, inoltre, sarà disponibile anche Crazy Kong.

La diretta andrà in onda questo pomeriggio su Twitch e YouTube a partire dalle 14:00: vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, ricordiamo inoltre che l'iscrizione è necessaria per poter interagire via chat con la redazione e la community.