Donkey Kong Country Tropical Freeze per Switch: positivi i primi voti della stampa

La versione Nintendo Switch di Donkey Kong Country Tropical Freeze sarà disponibile dal 4 maggio, ma nel frattempo sono arrivate le prime recensioni della stampa internazionale. Il gioco sta ricevendo un'accoglienza piuttosto positiva.

Attualmente il voto più alto rimane il 95/100 di Easy Allies, seguito dal 94/100 di Vandal, dal 93/100 di Game Informer e dal 92/100 di Meristation. Presenti anche diversi 90/100 assegnati da testate come GameSpot, IGN.com e Nintendo Life, controbilanciati dagli 80/100 di God is a Geek e Digitally Downloaded. Tra i voti più bassi, infine, segnaliamo i 70/100 di ShackNews e Metro GameCentral, con a chiudere il 50/100 di Trusted Reviews.

Se invece volete conoscere il nostro parere, la redazione di Everyeye.it ha deciso di accogliere il gioco con 85/100: a questo indirizzo potete leggere la Recensione curata da Mario Marino, in cui si evidenziano i punti di forza del porting. Tra le novità più rilevanti di questa riedizione, infatti, vanno segnalate le migliorie al comparto grafico, il supporto ai 60fps (sia in modalità docked che in quella portatile) e la presenza della nuova Funky Mode pensata per i principianti.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, l'edizione Switch di Donkey Kong Country: Tropical Freeze ha totalizzata una media pari a 86/100 su Metacritic (con 30 recensioni all'attivo).