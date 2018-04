Donkey Kong Country Tropical Freeze per Switch si mostra in un nuovo gameplay trailer

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per l'edizionedi, mostrandoci nuove cutscene e diverse sequenze di gioco inedite. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Uscito in origine su Nintendo Wii U nel 2014, Donkey Kong Country Tropical Freeze si appresta a fare il suo ritorno anche su Switch con un remaster in uscita il prossimo 4 maggio (ricordiamo che il gioco sarà disponibile sia nel formato formato fisico che in quello digitale).

Questo riedizione includerà tutte le sfide del gioco originale, con l'aggiunta di una nuova modalità pensata per i principianti: nella suddetta variante si giocherà nei panni di Funky Kong, personaggio con cui si potranno effettuare salti doppi, un numero infinito di capriole e avvitamenti a spirale. Grazie alla sua robusta tavola da surf, inoltre, nessun ostacolo riuscirà a fermarlo, permettendo quindi di progredire nell'avventura senza particolari problemi.

Naturalmente, i giocatori più navigati potranno selezionare a loro volta il livello di difficoltà più adatto alle proprie esigenze, godendosi le migliorie tecniche apportate in questa riedizione in arrivo su Nintendo Switch il 4 maggio. Dopo l'ultimo video gameplay pubblicato a marzo, vi lasciamo con il nuovo trailer che abbiamo proposto in cima alla notizia.