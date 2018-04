Donkey Kong Country Tropical Freeze: la Special Edition compare su Amazon Italia

Nella notte su Amazon Italia ha fatto la sua comparsa la mai annunciata Special Edition di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch, disponibile per il preordine al prezzo di 64.99 euro, cinque euro in più rispetto al costo dell'edizione standard (59,99 euro).

Donkey Kong Country Tropical Freeze Special Edition include una copia del gioco, un portachiavi di Funky Kong e un foglietto con sette adesivi dedicati a Donkey Kong e gli altri personaggi di Tropical Freeze, il tutto racchiuso in una confezione cartonata slipcase di colore rosso.

Al momento non è chiaro se questa edizione sia disponibile in esclusiva su Amazon.it, di seguito vi lasciamo il link per il preordine di Donkey Kong Country Tropical Freeze Special Edition (64.99 euro) e Standard Edition (59.99 euro) ricordandovi che il gioco sarà disponibile in Europa dal 4 maggio su Nintendo Switch.