Donkey Kong Country Tropical Freeze: un trailer per il nuovo personaggio Funky Kong

Il lancio di Donkey Kong Country Tropical Freeze si avvicina a grandi passi, e Nintendo ha pensato bene di pubblicare su Youtube una serie di video dedicati ai vari personaggi del gioco. I primi due, condivisi poche ore fa, ci presentano Donkey Kong e Funky Kong.

Particolarmente interessante il filmato dedicato a quest’ultimo, che debutta come personaggio giocabile proprio in questa riedizione per Nintendo Switch. Funky Kong è in grado di eseguire un salto doppio, rotolare senza fermarsi, planare, compiere degli avvitamenti e trattenere il respiro all’infinito sott’acqua. Come se non bastasse, la sua tavola da surf lo rende immune agli aculei. Cosa ne pensate delle abilità di Funy Kong?

Ricordiamo ai lettori che Donkey Kong Country Tropical Freeze sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 4 maggio 2018. All’epoca dell’uscita su Wii U, il gioco è stato particolarmente apprezzato dalla redazione, che lo ha premiato un 8.5. Nella recensione leggiamo che “Tropical Freeze è un ottimo seguito, che non inventa nulla di nuovo e non rivoluziona, ma che riesce a convincere: è come se fosse una “collezione” di dinamiche appartenenti ai capostipiti della categoria, un ponte fra passato e presente pieno di citazioni e reminiscenze, ma anche proteso ad esplorare nuove soluzioni”.