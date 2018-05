Donkey Kong Country Wooden Fury e un nuovo F-Zero saranno annunciati all'E3?

Nelle scorse ore si è parlato di un nuovo Star Fox Open World in programma per l'E3 2018 ma la stessa fonte riferisce anche del possibile annuncio di altri due titoli Nintendo per Switch, ovvero Donkey Kong Country Wooden Fury e un nuovo F-Zero.

Secondo quanto riportato sul forum di IGN USA, Donkey Kong Country Wooden Fury sarebbe in fase di sviluppo negli studi di Retro, insieme al misterioso gioco di Star Fox, tuttavia all'E3 Nintendo si limiterà a pubblicare un breve teaser, in quanto l'uscita sarebbe prevista indicativamente per la fine del 2019. Da quanto apprendiamo, si tratta di un progetto relativamente "giovane", in lavorazione solamente dai primi mesi del 2017. Il nome farebbe pensare ad un cambio di ambientazione rispetto a Donkey Kong Country Tropical Freeze, restiamo in attesa di saperne di più.

Le novità però non finiscono qui perchè si rumoreggia anche di un nuovi episodio di F-Zero sviluppato dal team tedesco Shin'en Multimedia, autore (tra gli altri) di Fast Racing Neo e Fast RMX, quest'ultimo uscito al lancio di Switch e accolto positivamente da pubblico e critica. L'esperienza maturata dallo studio con i giochi di corse futuristici potrebbe aver convinto la casa di Kyoto ad affidare a Shin'en lo sviluppo di un nuovo F-Zero, al momento però non ci sono conferme dirette in merito.

Nintendo svelerà le novità in arrivo nei prossimi mesi durante uno showcase E3 in programma per martedì 12 giugno alle 18:00, ora italiana.