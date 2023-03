Donkey Kong Freedom, la serie Nintendo torna in 3D e open world: il rumor è clamoroso!

Nell'estate dello scorso anno, gli amanti del gorilla Nintendo erano stati rallegrati dal diffondersi di un'interessante indiscrezione, che vedeva un noto insider predire il ritorno in pompa magna di Donkey Kong.

In particolare, i rumor avevano per protagonista un nuovo Donkey Kong realizzato dal team di Super Mario Odyssey e in arrivo su Nintendo Switch. Da allora, tuttavia, la Grande N non ha condiviso con il pubblico alcun annuncio ufficiale in merito alla chiacchierata produzione. Ora, il misterioso progetto torna a essere al centro di speculazioni, in seguito alla trasmissione dell'ultima puntata del podcast di Nintendo Prime.

Nel corso dell'appuntamento - ne trovate la replica in apertura - l'insider ha infatti confermato di aver potuto osservare in prima persona diversi materiali, tra video e immagini, relativi al nuovo Donkey Kong. Il titolo, specifica, dovrebbe essere un'avventura 3D di stampo open-world. Inizialmente, prosegue Nintendo Prime, il progetto era stato affidato dall'azienda giapponese alle mani di Vicarious Visions, team di Activision che negli ultimi anni ha lavorato a Diablo II: Resurrected e a Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.

Stando alle indiscrezioni, tuttavia, Vicarious Visions si sarebbe vista successivamente assegnare anche un ulteriore progetto da parte di Activision. Tale circostanza avrebbe portato Nintendo e il team partner a decidere una riassegnazione di Donkey Kong a Nintendo EPD Tokyo, già autore di Super Mario Odyssey. Nello specifico, segnala l'insider, il titolo sarebbe nelle mani dei giovani talenti della squadra Nintendo, mentre i veterani sarebbero concentrati sul mondo di Super Mario.

Il passaggio di consegne, prosegue Nintendo Prime, risalirebbe addirittura al periodo 2017-2018, con il gioco che avrebbe dovuto vedere la luce su Nintendo Switch con il titolo di Donkey Kong Freedom. Nella fase di elaborazione del concept, sarebbe stato coinvolto anche Shigeru Miyamoto in persona. Con il dilatarsi delle tempistiche di sviluppo, conclude l'insider, l'ipotesi più ragionevole è che la produzione sia ora in programma per l'erede di Nintendo Switch, come titolo di lancio. L'obiettivo del progetto sarebbe quello di riportare la serie di Donkey Kong in vetta in casa Nintendo, allo stesso livello di Super Mario e The Legend of Zelda.

Inutile dire che al momento, purtroppo, è possibile affidarsi esclusivamente a rumor e indiscrezioni: Nintendo non ha mai annunciato ufficialmente Donkey Kong Freedom, ma dopo l'annuncio della data di uscita di Pikmin 4 tutto è possibile in quel di Kyoto!