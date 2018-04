Donkey Kong: invalidato il record mondiale di Billy Mitchell ma il campione protesta

Nei giorni scorsi Twin Galaxies ha ufficialmente invalidato il record mondiale di Donkey Kong, stabilito negli anni '80 da Billy Mitchell e riconfermato dallo stesso nel 1999: da allora, nessuno è riuscito a superare i risultati ottenuti dal "The King of Kong".

Secondo i responsabili di Twin Galaxies, il record sarebbe stato ottenuto su un cabinato di Donkey Kong non originale e manomesso per l'occasione appositamente per poter ottenere facilmente punti aggiuntivi e settare così il record in maniera fraudolenta.

Twin Galaxies ha quindi invalidato il risultato ed ha bandito Billy Mitchell da qualsiasi altra competizione di Donkey Kong, inoltre la compagnia chiede anche il documentario The King of Kong (dedicato proprio a Mitchell ed al suo storico record) venga rimosso dalle piattaforme digitali.

Billy Mitchell dal canto suo ha pubblicato un video in cui contesta questa decisione, il campione fa sapere che presto pubblicherà le prove della sua buona fede e assicura che il record è stato ottenuto in maniera del tutto lecita. Twin Galaxies non ha risposto al filmato di Mitchell ma siamo certi che la storia sia destinata a continuare ancora a lungo, considerando i numerosi interessi economici e di immagine dietro a questa vicenda.