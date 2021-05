Donkey Kong, nuovo gioco dal team di Super Mario Odyssey: esplode il rumor!

A breve distanza dal ritorno di Donkey Kong Country: Tropical Freeze su Nintendo Switch, il gorilla più amato del mondo dei videogiochi potrebbe essere pronto a tornare in azione.

A suggerirlo, è un rumor esploso senza preavviso da plurime fonti, tra le quali spicca la redazione di Nintendo Life. Citando una misteriosa e ovviamente non specificata propria "fonte indipendente estremamente affidabile", la testata afferma di essere a conoscenza di un nuovo progetto dedicato a Donkey Kong. Nello specifico, Nintendo Life riferisce di un platform in 2D o 2.5D, destinato ovviamente a Nintendo Switch. A stuzzicare ulteriormente gli appassionati, ci pensa un ulteriore dettaglio: il gioco in questione sarebbe infatti stato affidato da Nintendo alle cure di nientemeno che EPD Tokyo, il team autore dell'acclamato Super Mario Odyssey, con l'obiettivo di riportare la saga direttamente sotto l'ala protettrice di Kyoto.



Un ulteriore fonte, il noto insider "Zippo", ha offerto un quadro ancora più ampio, affermando che nel titolo i giocatori potranno veder tornare in azione i personaggi più classici della saga, da Diddy Kong a Kranky Kong. L'esclusiva Nintendo Switch non sarebbe però un nuovo Donkey Kong Country, con EPD Tokyo che non sarebbe interessata a realizzare sequel di giochi altrui. Ciliegina sulla torta, il nuovo Donkey Kong sarebbe in programma per il 2021, con probabile - ma non certo - annuncio all'E3 2021.



Con Retro Studios impegnata su Metroid Prime 4, potremmo veder tornare Donkey Kong per mano di Nintendo in persona? Al momento è solo un rumor: non resta dunque altro da fare che attendere per saperne di più!