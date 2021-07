Donkey Kong, ancora rumors: nuovo gioco e film d'animazione in arrivo?

Negli scorsi mesi si erano diffusi rumors su un nuovo gioco di Donkey Kong per Nintendo Switch sviluppato dal team di Super Mario Odyssey, al lavoro su un Platform 2D o 2.5D la cui uscita sembrava addirittura programmata per il 2021.

Adesso il noto insider Zippo torna sull'argomento, confermando ancora una volta che il nuovo Donkey Kong esiste: sarebbe infatti ormai in sviluppo da tre anni, al punto che il leaker era convinto che sarebbe stato mostrato durante il Nintendo Direct dell'E3 2021. Come abbiamo invece visto, lo scimmione incravattato non è affatto apparso durante l'evento della Grande N. Zippo aggiunge inoltre che Nintendo intende puntare fortissimo sul ritorno del celebre personaggio, espandendo il franchise anche oltre il mondo videoludico: sarebbe nei piani la realizzazione di un progetto d'animazione (che dovrebbe essere un film o una serie tv) e persino un parco a tema incentrato su Donkey Kong.

Sebbene Zippo sia sempre molto attivo quando si tratta di anticipare i progetti di Nintendo, per adesso siamo nel campo delle mere ipotesi e non c'è nulla di confermato. Con i piani per il 2021 e per inizio 2022 già ben delineati dalla casa di Kyoto, appare molto difficile che l'eventuale Donkey Kong per Switch possa arrivare nei prossimi mesi, anche se nulla è da escludere. In attesa di novità potete leggere la nostra recensione di Donkey Kong Country Tropical Freeze per Switch e riscoprire così la più recente avventura del simpatico gorilla.