Da Donkey Kong a Super Mario Maker 2: la storia della mascotte Nintendo

Se vi foste persi la nostra ultima puntata di My Generation LIVE, Everyeye vi viene subito in soccorso con la sua replica integrale, che trovate all'interno di questa news. Perché il video in questione è uno di quelli assolutamente imperdibili.

I nostri Gabriele Carollo e Daniele D'Orefice vi condurranno infatti per mano attraverso la storia del videogame. Si parla di un'icona assoluta del mondo videoludico e di uno dei personaggi più riconoscibili di tutto il mondo: ovviamente ci riferiamo a Super Mario.

Il celebre idraulico baffuto dalle origini italiane, creato da Shigeru Miyamoto nell'ormai lontano 1981 e divenuto rapidamente la mascotte del mondo Nintendo. Il debutto di Mario avvenne in un titolo dedicato ad un altro personaggio, Donkey Kong (un'altra delle mascotte Nintendo che è cambiata profondamente nel corso degli anni) e acquisì talmente tanta popolarità da ottenere una serie di videogiochi dedicata, ed il resto è storia.

Storia del videogioco, in questo caso, visto che da allora sono passati 38 anni, e l'ultimo titolo dedicato al personaggio, Super Mario Maker 2, sta ottenendo un successo enorme, a dimostrazione che il buon vecchio Mario ha ancora tanto da dire.

E allora ripercorriamone insieme la storia, nel nostro video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e al canale YouTube Everyeye on Demand.