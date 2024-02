Donkey Kong: la top 5 dei migliori videogiochi di sempre, siete d'accordo con noi?

Nel 2024, la serie Donkey Kong Country festeggia il trentesimo anniversario e il gorilla Nintendo è tornato sui nostri schermi con Mario vs Donkey Kong, ora disponibile su Nintendo Switch. Un anno dunque importante per questo personaggio e noi per l'occasione abbiamo pensato di eleggere i 5 migliori giochi di Donkey Kong di sempre.

1 - Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest

Uscito nel 1995, Donkey Kong Country 2 esce nel bel mezzo del ciclone PlayStation: la console Sony è appena sbarcata in Occidente e tutti gli occhi sono puntati su questa piattaforma a 32-bit, nonostante questo il gioco di Rare ottiene un successo pazzesco di pubblico e critica, prolungando la vita commerciale del Super Nintendo. Dopo Donkey Kong Country, lo studio inglese realizza un sequel perfetto con protagonisti Diddy e la fidanzatina Dixie in una nuova avventura alla ricerca di Donkey Kong, rapito dal perfido Kaptain K. Rool. La grafica migliora ancora (incredibile ma vero) e l'ambientazione piratesca è davvero affascinante, il gameplay poi è veloce e frenetico... un must assoluto!

2 - Donkey Kong Country

Il 1994 è l'anno dell'uscita di PlayStation e SEGA Saturn in Giappone mentre in Occidente i giocatori impazziscono per Donkey Kong Country. Un platform 2D a scorrimento con una grafica assurda per una console a 16-bit e un gameplay ricco di possibilità, con tanti segreti da sbloccare e livelli mozzafiato da superare di salto in salto e di liana in liana. Un capolavoro superato solo dal suo sequel.

3 - Donkey Kong Country Tropical Freeze

Uscito nel 2014 su Wii U e in seguito arrivato su Switch, Tropical Freeze è il sequel di Donkey Kong Country Returns (uscito su Wii). Per la prima volta la famiglia Kong si mostra in tutta la sua bellezza HD in un gioco di piattaforme tradizionale ambientato tra neve e ghiacci. Non rivoluziona nulla, Donkey Kong Country Tropical Freeze, e non ha nessuna volontà di innovare il genere. Ma poco male, resta un giocone.

4 - Donkey Kong '94

5 - Donkey Kong 64

Conosciuto anche come Donkey Kong GB, è di fatto l'antenato di Mario vs Donkey Kong (avete letto la nostra recensione di Mario vs Donkey Kong Remake per Nintendo Switch?).Quando ancora un D-Pad e due tasti bastavano per creare un gameplay avvincente,che vedeva Mario risolvere una serie di enigmi per sbloccare l'accesso al livello successivo. Semplice ma divertentissimo, un vero cult su Game Boy., serviranno tre anni per assistere al ritorno della famiglia Kong, in Donkey Kong 64, uscito alla fine del 1999.Un bel gioco, ma non rivoluzionario come i precedenti, questo platform 3D sfrutta quanto di buono fatto da Rare con Banjo-Kazooie (uscito nel 1998) riciclandone in parte anche gli asset.Sarà uno dei giochi più venduti del Natale 1999 e un classico della lineup N64, ma manca in quel tocco in più per farlo entrare nella leggenda.