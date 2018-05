Donkey Kong Tropical Freeze ancora in testa alla classifica del Nintendo eShop europeo

Nintendo ha pubblicato la Top 20 dei giochi più venduti della scorsa settimana sullo Switch eShop europeo: in testa alla classifica troviamo Donkey Kong Country Tropical Freeze per la seconda volta consecutiva, seguito da Wizard of Legend e Stardew Valley.

Di seguito elenchiamo i 20 giochi per Nintendo Switch più venduti della scorsa settimana sullo store online:

Donkey Kong Country: Tropical Freeze Wizard of Legend Stardew Valley Hyrule Warriors: Definitive Edition Death Road to Canada Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Mario Kart 8 Deluxe Minecraft: Nintendo Switch Edition Overcooked: Special Edition Zelda: Breath of the Wild Rocket League Super Mario Odyssey Celeste Splatoon 2 Battle Chasers: Nightwar Wonder Boy: The Dragon's Trap Mario + Rabbids Kingdom Battle Just Dance 2018 Immortal Redneck

Sempre ottimo il piazzamento di Stardew Valley, a testimonianza di come Nintendo Switch si stia rivelando una piattaforma proficua anche per gli sviluppatori indipendenti. Tra le recenti uscite troviamo Hyrule Warriors: Definitive Edition e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy, accompagnati dai sempreverdi Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ricordiamo inoltre che Donkey Kong Country Tropical Freeze ha dominato anche la classifica di vendita giapponese della scorsa settimane, rivelandosi sempre di più un grande successo. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.