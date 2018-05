Donkey Kong Tropical Freeze è stato rimosso dal Wii U eShop?

Come segnalato da diversi utenti nel corso delle ultime ore, sembra proprio che Donkey Kong Country: Tropical Freeze sia stato rimosso dal Nintendo eShop di Wii U. Si tratta forse di una svista, oppure la casa di Kyoto vuole concentrarsi unicamente sulla nuova versione in arrivo su Switch?

Come segnalato su Twitter dall'utente Sylverstone Khandr, pare proprio che la versione Wii U di Donkey Kong Country: Tropical Freeze sia sparita dal Nintendo eShop. Navigando all'interno della relativa sezione, infatti, il gioco non è più rintracciabile all'interno dello Store, rendendo di fatto impossibile l'acquisto della versione digitale.

Dal momento che Nintendo non si è ancora espressa sulla cosa, non sappiamo se si tratta di una semplice svista, di un errore temporaneo oppure di una decisione attuata effettivamente dalla compagnia. Considerando che Donkey Kong Country: Tropical Freeze arriverà il 4 maggio su Switch, comunque, non è escluso che la grande N abbia pensato di rimuovere volontariamente l'edizione Wii U, così da concentrarsi unicamente sulla riedizione per la console ibrida.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla faccenda, ricordiamo che la versione Nintendo Switch di Donkey Kong Country: Tropical Freeze includerà diverse migliorie tecniche (come il frame rate a 60fps e i 1080p di risoluzione in modalità docked) e la nuova modalità Funky Mode.