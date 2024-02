Donkey Kong viene celebrato su Nintendo Switch Online, ma a quando un nuovo gioco?

Nel frattempo che si attende il ritorno di Mario VS Donkey Kong su Nintendo Switch previsto per il 16 febbraio 2024, su Nintendo Switch Online compare un hub nuovo di zecca tutto incentrato sull'iconico gorillone incravattato di casa Nintendo, incentrato sui suoi giochi più vecchi.

Nello specifico, il nuovo banner mettere in risalto i giochi classici con protagonista il celebre scimmione, dai tre Donkey Kong di stampo arcade pubblicati originariamente su NES fino alla trilogia di Donkey Kong Country firmata Rare per SNES, tutti titoli disponibili attraverso i relativi cataloghi disponibili all'interno del servizio online della Grande N per Nintendo Switch. Gli abbonati possono dunque giocarli liberamente e in ogni momento, mentre i nuovi iscritti possono anche accedere a una free-trial di Switch Online così da poter provare le avventure di Donkey Kong (e tutti gli altri titoli disponibili in catalogo) per un periodo limitato senza dover subito pagare per l'iscrizione.

Come ricordato dunque dal nuovo spotlight, si tratta di un'occasione d'oro per riscoprire questi grandi classici del passato Nintendo, sebbene ciò porta anche a chiedersi quando vedremo una nuova avventura inedita di Donkey Kong. L'ultimo gioco principale, Donkey Kong Country Tropical Freeze, risale infatti al lontano 2014 quando venne pubblicato su Wii U, per poi sbarcare nel 2018 anche su Switch. Riedizione a parte sono quindi 10 anni che i fan non si godono un nuovo episodio.

Bisogna anche dire che nel 2024 cade il trentennale di Donkey Kong Country essendo stato pubblicato per la prima volta nel novembre del 1994 su SNES. Lo spotlight, l'arrivo di Mario VS Donkey Kong Remake e il fatto che da tempo si susseguono rumor sull'esistenza di un nuovo Donkey Kong fanno sperare nell'arrivo di sorprese per gli appassionati del gorillone. Speriamo solo di non dover attendere ancora troppo a lungo.